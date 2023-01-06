台電首座光儲系統完工 儲存綠電2萬度創全台最大

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（中央社記者曾智怡台南6日電）台電斥資新台幣6.3億，在台南鹽田光電場設置「光儲合一」20MW等級儲能系統，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍，主要功能為調頻，目的在維持電力系統穩定，是全台首座「純綠能」儲能系統。

台電2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW（百萬瓦）的南鹽光，創下當時國內最大紀錄，平均每年可發出2億度電，相當於近5萬戶家庭一年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有場址既有滯洪功能。

近年綠能持續發展，台電攜手聯合再生團隊，於台南鹽田光電場（簡稱南鹽光）建置裝置容量20MW/20MWh（百萬瓦小時）的儲能系統，由法國百年電池廠Saft打造8個20呎儲能貨櫃，使用超過1000個鋰電池模組，並採用國內重電大廠士林電機的變壓器，搭配功率調節系統等設備，總儲電量達2萬度。

台電指出，南鹽光儲能貨櫃量較少，現階段以調頻功能為主，也可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，待夜晚用電高峰或遇突發電力事件時，進行電能移轉，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。

台電總經理王耀庭接受媒體訪問表示，儲能系統對於光電發電平滑化頗有助益，尤其2050年再生能源需達到60%，要最佳化電力系統調度，儲能系統是最快速穩定電力系統的工具，進而助攻淨零目標。

關於政府儲能目標，王耀庭說明，2025年儲能目標包含500MW提供調頻服務、500MW為複合式儲能（功能為能量轉移），以及光儲500MW等3型態，其中台電負責160MW（龍潭60MW、東山60MW、南鹽光20MW、路園20MW），其餘則會透過電力交易平台跟民間購買。

王耀庭透露，目前電力交易平台申請量已超過4600MW，比需求量多2至3倍。（編輯：潘羿菁）1120106