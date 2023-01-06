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外資買超98.43億元 押寶面板和晶圓代工

2023/1/6 17:22
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台股今天上漲72點收在14373點，週線收紅終結連4黑，外資法人今天買超面板雙虎以及晶圓代工。法人表示，下週台積電等電子權值股陸續舉辦法說會，待台積電法說會對半導體產業釋疑，讓市場評估是否抱股過年。

加權指數今天上漲72.29點，收在14373.34點，成交值新台幣1538.63億元，加計盤後1553.7億元，台股已連續10個交易日單日量能未達2000億元。台股本週上漲235.65點，週線終結連4黑。

三大法人今天同步買超，合計買超126.83億元，其中自營商買超18.24億元，投信買超10.16億元，外資及陸資買超98.43億元。

觀察外資個股買賣超動向，根據台灣證券交易所統計，群創、聯電、力積電、友達為外資青睞前4大標的，分別買超1.79萬張、1.58萬張、1.25萬張、1.24萬張。

外資今天買超台積電4193張，連2個交易日買超，不過外資今天賣超鴻海7527張，連續7個交易日賣超鴻海累計7.13萬張。

下週包括南亞科、台積電、大立光將舉行法人說明會，聯電也將於1月16日舉行法說會。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，外資關注台積電對第1季財測展望，市場對台積電第1季業績看法趨於保守，預估季減幅度約10%至15%，靜待台積電法說會進一步釋疑，釐清不確定因素，讓市場評估是否抱股過年。（編輯：張均懋）1120106

#台積電
#聯電
#鴻海
黃國偉
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