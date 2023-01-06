枯水期徵耗水費 傳產大廠用水多回收影響不大

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（中央社記者潘智義台北6日電）經濟部宣布自2月1日起對枯水期單月用水逾9000度大戶開徵耗水費。中鋼表示，因用水一半來自回收水，加上優惠，所以影響不大；新纖則希望不要徵耗水費。

經濟部今天發布耗水費徵收辦法，自2月1日起對枯水期單月用水量逾9000度的大用水戶開徵耗水費，每度徵收新台幣3元，若回收率達公告標準，費率可優惠調降至2元或1元，且在114年6月30日前減半收取，給予緩衝期以投資節水設備。

中鋼表示，每天用水約12萬噸，其中6萬噸來自回收水，加上廢水回收率高達94%至95%，符合經濟部要求的公告回收標準，可享有減免優惠；只有部分需要原水的製程用水，才會在枯水期須繳耗水費，且金額相對不高。

亞泥表示，因用水主要為設備冷卻降溫之用，除因防止設備生銹添加藥物後，導電度太高必須排放之外，皆可不斷重覆使用。

亞泥說，因導電度太高而排放水量約20%，仍可噴灑做為防粉塵溢散使用。即便工廠用水約有20%必須使用原水，加徵耗水費影響不大。

新光合成纖維指出，耗水費對整體水費金額影響不大，卻是雙重收費，希望政府不要在景氣充滿不確定因素之際加徵。（編輯：張均懋）1120106