緯創去年第4季與全年營收 創歷史新高
2023/1/6 18:26
（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠緯創受惠於伺服器及顯示器出貨動能，今天公布2022年12月合併營收約新台幣964.29億元，月增8.83%，年增0.36%，改寫歷年同期新高；第4季合併營收約2636億元，季增5.4%，年增0.1%，創單季新高。
累計2022全年緯創合併營收達9843.98億元，年增14.31%，寫下歷年新高。
緯創去年12月筆記型電腦出貨160萬台，月增10萬台；桌上型電腦12月出貨70萬台，與11月持平；顯示器12月出貨100萬台，月增10萬台。
緯創去年第4季筆電出貨460萬台，季減11.5%；累計2022全年筆電出貨2120萬台，年減約17%。
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展望今年第1季，緯創告訴中央社記者，由於進入淡季、工作天數較少，預估筆電與顯示器出貨將季減雙位數百分比，桌機出貨將與去年第4季持平。
緯創表示，今年筆電出貨將力拚逐季成長，但產業大環境不佳，預期2023全年筆電出貨將較去年稍微衰退。其他產品方面，桌機今年全年出貨將持平或小幅成長，伺服器出貨將高於去年；顯示器去年表現較好、墊高基期，今年出貨將稍微減少。（編輯：趙蔚蘭）1120106
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