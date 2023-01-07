去年12月住展風向球亮綠燈 預售屋推案月增逾4成

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（中央社記者賴言曦台北7日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，去年12月分數為46.8分，較11月增加5.3分，對應燈號重返象徵「復甦安全」的綠燈，但與2021年同期的49分相比，分數減少2.2分。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，市場買氣低迷下，新北、桃園重劃區相繼出現指標新案開價「以退為進」，銷售前期主推價位相對平實的戶別，吸引想撿便宜的消費者上門，取得優於區域平均的人氣與買氣，但此舉將影響當地成交行情，進一步衝擊周邊建案銷況。

觀察住展風向球6大構成項目，預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數分數上揚，待售建案個數、議價率分數持平。

其中預售屋推案量部分，去年12月預售屋推案量近新台幣1300億元，較11月大增逾400億元，月增超過4成。

雙北預售屋單一案量逾新台幣20億元指標案分別位於台北市大同、士林、北投區及新北市新店、鶯歌、三重、林口、土城等區。桃竹地區預售屋單一案量逾20億指標案則分別在桃園市中壢、龜山、大溪、蘆竹區及新竹市北區等地。

住展風向球追蹤的指標案，去年12月平均來客組數約每週18.8組，較11月的每週17.3組增加1.5組，增幅約8.67%。去年12月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約每週2.2戶，較11月每週1戶成長超過1倍。

住展雜誌表示，平均來客組數、成交組數上揚為部分甫公開指標個案表現較佳所致，不代表整體市場買氣回溫；且由於市場買氣集中特定個案，使去年12月北台灣待售建案增至1095個，較11月增加3.2%；議價率則微幅上升，去年12月平均議價率約10.53%，較11月增加0.38個百分點。

成采錡表示，儘管議價率變動幅度不大，業者仍需嚴陣以待，因當前市場的買氣水準不足以消化如此龐大的供給量。

此外，成采錡指出，不同於新案能因應市況即時調整開價及產品規劃，已銷售一段時間的建案的代銷業者除要對業主交代，還需顧及已購客的感受，兩大包袱牽制下，較難在價格上讓步，使銷況陷入瓶頸。（編輯：林興盟）1120107