虛擬貨幣問題嚴重 朝野黨團提案促政院指定主管機關

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（中央社記者范正祥台北7日電）立委關切虛擬貨幣問題，立法院朝野黨團今天協商今年度中央政府總預算案時共同提案，請行政院儘速研議虛擬貨幣的定性，並指定主管機關與納管機制，於3個月內向立法院提出專案報告。

立法院朝野黨團今天協商今年度中央政府總預算案相關事宜，包括處理有關金融監督管理委員會的預算案，多位立委反映虛擬貨幣市場問題嚴重，盼政府多重視。

時代力量黨團總召邱顯智說，虛擬貨幣市場問題嚴重，甚至出現國際詐騙，但核心問題之一是到現在還找不到政府主管機關，學界有主張認為應由金管會主管。

邱顯智指出，關於虛擬貨幣，日本是由金融廳擔任主管機關，歐盟是由歐洲證券市場管理局主責，英國是由金融行為監理總署負責，台灣不應該沒有主管機關。

國民黨團總召曾銘宗表示，「虛擬貨幣應該先定位」，假設當一般商品買賣，屬經濟部管轄；如果涉及洗錢，由法務部管轄，如果是金融商品就由金管會管理，假設是一般貨幣就是中央銀行主管，有詐騙則由檢調和警政署管理。

曾銘宗建議，朝野各黨團可以作成主決議，請行政院半年內或3個月內，指定虛擬貨幣主管機關，後續也可能要制定專法。

邱顯智表示，支持由朝野黨團共同提案，請行政院儘速確定虛擬貨幣的主管機關。

民進黨立委羅致政表示，如果虛擬貨幣的定位不清楚，連帶也會不清楚誰是主管機關，這部分應由行政院召開跨部會會議，定位虛擬貨幣後，指定主管機關。

民進黨團總召柯建銘說，跨部會已在談虛擬貨幣問題，但朝野黨團還是可以表示意見方向。

最後，朝野黨團意見趨於一致，決定共同提案：「鑑於虛擬貨幣衍生眾多問題，造成許多詐騙案件，政府不應漠視，爰請行政院儘速研議虛擬貨幣之定性，並指定主管機關與納管機制，於3個月內向立法院提出專案報告。」（編輯：張均懋）1120107