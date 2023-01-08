稅收估算差異 財政部：研議運用系統提升準確度

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（中央社記者蘇思云台北8日電）媒體評論質疑去年稅收高於預算數新台幣4500億元，預測差距大。財政部表示，以營業稅為例，研議運用智慧系統建立中央政府稅收估測模型，持續掌握最新經濟情勢等因素，提升稅收預算編列準確度。

風傳媒評論提到去年全國賦稅收入實徵數大於預算數4500億元，行政院長蘇貞昌卻以110年度經濟成長相關數據來說明該年度營所稅實徵數大於預算數，是「看錯行」或存心唬弄社會，並質疑財政部預測差距大，相關模型應該檢討。

財政部今天發布新聞稿說明，111年度截至11月底，全國賦稅收入實徵淨額3兆797億元，較預算數2兆7243億元增加3554億元（達成率113%），全年度稅課收入可望高於預算數4500億元，稅收優於預期約有8成來自營利事業所得稅（營所稅）。

財政部說明，營所稅為落後申報，111年度營所稅稅收是反映110年度營利事業獲利成果，因此111年度營所稅稅收的估測基礎，是前一年即110年度的營利事業所得情形。

財政部說明，110年4月至8月編列111年度營所稅稅收時，行政院主計總處發布110年度預測經濟成長率為5.46%、金管會發布110年度第1季獲利成長176.89%，當時考量全國疫情警戒提升至第三級，疫情警戒期間經濟景氣預估不宜過度樂觀，全球經濟情勢也存在許多不確定性。

財政部表示，考量109年上市櫃公司獲利成長第1季負20.22%，全年卻為21.58%的經驗，經審慎評估，因此未將上市櫃公司預期獲利情形納入考量，採用當時中央銀行預測110年度經濟成長率5.08%編列。

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財政部表示，行政院主計總處之後發布110年度實際經濟成長率為6.53%、金管會發布上市櫃公司110年度實際獲利成長達72.17%，因此營所稅111年度截至11月實徵數達1兆138億元，提前達成預算目標。

為了讓稅收估測更貼近實際狀況，財政部表示，目前以營業稅為例，研議運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型，並持續掌握最新經濟情勢及稅收估測相關因素，並參考相關稅目申報繳稅情形等，作為稅收編列參考資訊，以提升稅收預算編列準確度。（編輯：翟思嘉）1120108