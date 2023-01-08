更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳其邁：虛心接受補選結果 肯定吳怡農打正面選戰
首頁 / 產經

藥華藥啟動美國創新研發中心計畫 擴展研究領域

2023/1/8 18:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）藥華藥今天表示，將在美國波士頓地區打造創新研究中心（PharmaEssentia Innovation Research Center, PIRC），研發更多元的產品線，並擴展研究領域。

藥華藥表示，預計在未來2年招募25名科學家，包括疾病驅動生物學、蛋白質工程創新技術、抗體發現、新型態開發等專業領域。

藥華藥執行長林國鐘透過新聞稿指出，藥華藥台灣總部多年來努力創新研發，已在真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）帶來變革性的成果。

林國鐘表示，PIRC將在總部原有的堅實基礎上，提高公司研究能力，並幫助培養當地高階科學人才，專注於血液學、腫瘤學和免疫學領域的研發，以更深入罕見疾病患者的關鍵需求。

PIRC預計將配備最先進的實驗室、引進尖端技術，由藥華藥科學長林俐伶領軍，希望藉由她豐富的產業經驗和科學素養，加速研發更多醫學新知。

藥華藥美國團隊表示，創新研究中心將擴大現有相關領域的專業知識，並更早確立創新方向，以提升競爭力。尤其科學家將利用大數據、AI人工智能、高速自動化，更快確認新靶點和選擇適應症。（編輯：蘇志宗）1120108

#藥華藥
#林國鐘
#美國
藥華藥
藥華藥10月營收年增548% 血癌新藥貢獻 藥華藥澄清媒體報導 強調對AOP無任何賠償義務
林國鐘
藥華藥新藥擴大適應症 鎖定3大發展方向 藥華藥竹北廠動工 與台中新廠2026年總產值估400億
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族