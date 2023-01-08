藥華藥啟動美國創新研發中心計畫 擴展研究領域

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（中央社記者賴言曦台北8日電）藥華藥今天表示，將在美國波士頓地區打造創新研究中心（PharmaEssentia Innovation Research Center, PIRC），研發更多元的產品線，並擴展研究領域。

藥華藥表示，預計在未來2年招募25名科學家，包括疾病驅動生物學、蛋白質工程創新技術、抗體發現、新型態開發等專業領域。

藥華藥執行長林國鐘透過新聞稿指出，藥華藥台灣總部多年來努力創新研發，已在真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）帶來變革性的成果。

林國鐘表示，PIRC將在總部原有的堅實基礎上，提高公司研究能力，並幫助培養當地高階科學人才，專注於血液學、腫瘤學和免疫學領域的研發，以更深入罕見疾病患者的關鍵需求。

PIRC預計將配備最先進的實驗室、引進尖端技術，由藥華藥科學長林俐伶領軍，希望藉由她豐富的產業經驗和科學素養，加速研發更多醫學新知。

藥華藥美國團隊表示，創新研究中心將擴大現有相關領域的專業知識，並更早確立創新方向，以提升競爭力。尤其科學家將利用大數據、AI人工智能、高速自動化，更快確認新靶點和選擇適應症。（編輯：蘇志宗）1120108