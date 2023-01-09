經部：地熱發電加速推動元年 發展比照離岸風電模式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北9日電）台灣地熱發電潛能高達40GW，經濟部次長曾文生今天表示，為達2050淨零碳排目標，地熱將扮演重要角色。他預告今年開始是台灣將加速推動地熱發電的一年，他期盼國內外民間單位與中油、台電合作，比照離岸風電的模式，透過政府協助以快速發展。

經濟部今天舉辦「2023台灣國際地熱論壇」，邀請到來自美國、紐西蘭、日本、義大利、加拿大等10多國的38家企業，以及112位國際地熱專業人士與會。

曾文生致詞指出，加速能源轉型及再生能源發展，是台灣未來能否達到2050淨零碳排目標的關鍵，再生能源中占比最高者，為技術相對成熟的離岸風電與太陽光電。

曾文生接著表示，台灣的地熱蘊藏量非常豐富，是台灣未來發展再生能源非常重要的項目，因此政府近幾年與各團體合作，就希望讓地熱發電技術發展能更成熟，並在台灣被廣泛落地、應用。

曾文生預告，2023年是台灣開始加速推動地熱發電的重要時刻。他表示已指示中油、台電尋求與國際及國內的民間企業合作，讓地熱發電和離岸風電一樣，能在較短時間內，透過政府的領導與規劃發展起來。

中央地質調查所博士陳棋炫指出，台灣地熱潛能很豐富，經過歷年探勘、調查，他們在2013年以國際常用的估算法，估計台灣有接近40GW地熱發電潛能，地調所會將相關資訊公開，供有興趣的投資者使用。

經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲簡報表示，目前台灣的40GW地熱發電設置空間，主要集中在大屯山周遭有8.5GW，而政府設定2050年的的累計設置量目標，為3GW至6.2GW。

陳崇憲指出，政府將透過三大方向推動地熱發電，第一是加速推動傳統地熱發電，第二是透過政府補助，分攤私部門投入探勘的風險，第三是嘗試更先進的發電技術，包含增強型地熱（EGS）、進階型地熱（AGS）與超臨界地熱（SGS）。

關於政府對於地熱潛能規劃的配套協助，陳崇憲說，首先是提供合理獎勵為誘因，其中包括提供持續20年的躉購費率，以及補助業者探勘，有助業者規劃獲利並分攤分險；第二，是加速並簡化行政程序，以降低業者開發的不確定性與風險。

陳崇憲進一步解釋，在躉購費率規劃，為前10年較高、後10年較低的費率設計，並針對2MW以下設置容量的小型地熱發電，給予較高躉購費率，對於在原住民區域設置的業者者，也給予1%的額外利益。

陳崇憲說明，能源局也會給予業者探勘補助，補助費用比例低於整體50%、上限為新台幣1億元，業者進行地熱相關的探勘、地質調查、鑽井等費用，都適用補助方案。

此外，陳崇憲指出，政府也將過去免於環評的設置量標準從0.5MW提升到10MW，且針對台灣沒有產製的地熱發電相關設備，予以免除相關關稅，以鼓勵地熱發展。（編輯：楊凱翔）1120109