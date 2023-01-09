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瓦城去年12月旺季助攻 集團拚淨利提升

2023/1/9 19:11
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（中央社記者江明晏台北9日電）受惠年末聚餐商機旺，瓦城餐飲集團去年12月營收年增5.77%，累計全年營收達45.38億元、年增7.32%；新總經理廖梅淳出任後將以提升淨利為目標，整頓集團體質並力拚成長。

耶誕及跨年檔期更帶動全台百貨人潮湧聚，瓦城餐飲集團來客數顯著提升，其中「瓦城」在耶誕節當日業績平均成長近3成，部分分店甚至突破歷史新高業績，各品牌在跨年連假期間訂席率高，助攻12月營收續揚。

瓦城12月合併營收達新台幣4.41億元、年增5.77%，累計2022全年營收達45.38億元、年增7.32%。

瓦城表示，集團自11月初集結旗下品牌推出尾牙春酒專案，因疫情趨緩，企業舉辦大型聚餐的意願因而提升，大組數訂席較去年增加逾2成，成為年末業績一大助力。另外，新春外帶年菜開放預購後熱銷，銷售業績截至12月底已較去年成長逾2成，可望繼續挹注營收成長。

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此外，瓦城泰統集團在年末進行人事調整，由廖梅淳出任集團總經理，未來將以提升淨利為目標，整頓集團體質並力拚成長；同時宣布以51%持股比例投資美式早午餐品牌「樂子」。

瓦城目前在兩岸共有138間店，其中，台灣有136間店、中國僅剩瓦城和十食湘共2據點；瓦城今天表示，瞄準新北消費市場，旗下「時時香」再展新店進駐秀泰生活樹林店，為2023新年度營收再添柴火。（編輯：趙蔚蘭）1120109

#瓦城
#廖梅淳
#瓦城餐飲集團
廖梅淳
瓦城：成本持續上升 目前沒有漲價計畫 瓦城宣布廖梅淳出任總經理 通過投資樂子餐廳
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