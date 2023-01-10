兔年好「薪情」 台銀加薪5%創25年最大調幅

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（中央社記者張璦台北10日電）台銀董事長呂桔誠今天表示，台銀2022年暫結稅前盈餘約新台幣191億元，創史上最佳；同時，自今年元旦起台銀全體員工加薪5%，這是6年來第5度調薪，幅度也是25年來最高。

迎接祥兔年，台灣銀行今天在總行古蹟營業大廳舉辦「書墨揮毫喜迎春」活動，邀請多位書法名家，現場揮毫寫春聯，免費贈送給民眾。

呂桔誠接受聯訪時表示，雖然國際環境不太好，但相信台灣經濟、產業有足夠韌性，金融也穩定，預估可維持一定成長、穩步前行，像兔子一樣跳躍迎接春天來到，至於「可以跳多遠」以及台銀業績目標，開春後會對外說明。

回顧2022年，他指出，台銀在策略發展正確、按市場需要服務和員工共同努力下，去年暫結稅前盈餘191億元創新高，年增約12%，加上政策性負擔97億元，合計約288億元，也寫歷史最佳；不過，這些數字為暫結，雖已相當接近實際，但仍須以會計師查核為準。

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談及年終獎金，呂桔誠指出，台銀員工十分努力，這次循往例也可全額領到4.4個月；同時，由於去年、前年都有好的績效，今年1月1日開始，除董事長和總經理比照公務人員加薪，全體員工加薪5%，是6年來第5度調薪，5%也創25年來最高幅度。

此外，為因應農曆春節換新鈔需求，呂桔誠表示，正式新鈔兌換季將開始，但民眾現在到台銀臨櫃就可換到新鈔，在80%的ATM也都已裝填新鈔。（編輯：林淑媛）1120110