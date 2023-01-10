聯強商用與半導體事業助攻 去年營收續創新高

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（中央社記者吳家豪台北10日電）3C通路商聯強在商用加值業務及半導體事業帶動下，今天公布2022合併營收約新台幣4247億元，年增4%，連續2年改寫歷史新高。

聯強發布新聞稿說明，去年第2季開始，由於受到COVID-19疫情升溫、中國封控、通貨膨脹、升息等變數影響，市場氛圍轉趨保守，終端消費信心疲軟。

聯強表示，透過近年來精實專案建立強健體質，加上積極發展的營運服務平台在去年展現效益，帶動商用加值業務及半導體事業表現亮眼。

聯強去年第4季營收約1117億元，季增3%，年減10%，為單季歷史次高，連6季站穩千億元大關；商用加值業務去年第4季營收約387億元，季增24%，年增20%，占聯強合併營收比重達到35%，一舉超越資訊消費與半導體事業，成為聯強營收貢獻最大的業務。

聯強商用加值業務去年全年營收1260億元，年增17%；其中資料中心產品營收年增50%，網路/資安、軟體/雲端服務營收也都年增雙位數百分比。

聯強半導體事業去年營收1383億元，年增16%。資訊消費與通訊業務去年上半年雖仍有成長，但因下半年終端買氣急遽縮手，全年營收分別年減13%與5%。

從區域角度來看，聯強除了在中國受到封控影響，去年營收呈現下滑外，其餘地區去年營收均保持正成長。（編輯：張均懋）1120110