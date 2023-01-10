王品集團去年營收創高 台灣事業群助攻

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（中央社記者江明晏台北10日電）王品集團12月兩岸營收兩樣情，台灣事業群營收雙升創新高，大陸事業群受疫情衝擊，營收年減50.34%；累計2022全年營收182.7億元，改寫歷史新高，年增6.51%。

王品集團公布去年12月兩岸自結合併營收新台幣17.4億元，創同期歷史次高，但受中國大陸疫情干擾，年減5.45%。

王品去年12月台灣事業群營收14.5億元，創單月歷史新高，也是王品單月首次突破14億元大關，月增19.52%、年增15.32%。但大陸事業群受疫情衝擊，營收降至2.9億元，年減50.34%。

不過，王品指出，大陸逐步解除封控管制，著力擴大國內需求，尤其支持餐飲等行業恢復發展。法人表示，近期各主要城市出遊、聚餐人潮逐漸湧現，消費復甦後市可期。

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累計去年全年，王品集團合併營收182.7億元，改寫歷史新高，年增6.51%，其中台灣事業群貢獻136.7億元業績，較去年同期大增近30億元，年增27.76%。且王品台灣12月更誕生9家千萬門市據點。

王品特別指出，新品牌「阪前 和牛鐵板燒」為集團挹注營收，開幕至今訂位踴躍，首月業績超越預期目標，看好中高價餐飲市場，除了「阪前」力拚5年內展店13家外，王品今年也規劃再開高價火鍋品牌，全年展店目標30至50家。因應拓點需求，王品首季預計招募500名正職員工，同步調薪3%至12%。（編輯：翟思嘉）1120110