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星宇去年12月營收年增897% 客運人數月增7成

2023/1/10 17:14
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（中央社記者賴言曦台北10日電）星宇航空結算去年12月營收新台幣9.65億元，月增56%，較去年同期大增897%，去年12月旅客人數較11月成長7成；累計2022年營收33.62億元，年增322%。

星宇去年12月客運營收為8.21億元、年增1670%，旅運動能持續攀高；貨運營收1.09億元、年增149%。

星宇結算2022年營收33.62億元，年增322%。其中，客運累計營收22.78億元，年增595%；貨運累計營收9.18億元，年增133%。

星宇指出，時序邁入新年，也將迎來疫情解封後首次的春節假期，今年1月整體座位數較去年12月成長2成以上，今年2月也持續穩定提供航班數，並配合A350-900通過新機導入認證後，將投入營運澳門及曼谷航線。

星宇看好2023年旅遊復甦，1月將開闢台北-河內航線及台北-宿霧航線，使東南亞航點更加綿密，屆時航點將擴增至16個，為開航洛杉磯航線提前暖身。

機隊方面，星宇表示，1月交付第2架A350-900，截至目前共有13架A321neo、4架A330neo、2架A350-900。A350-900新機規劃於春節連假檔期開始投入區域航線營運，可望在台灣旅遊旺季放大航班運能。（編輯：張良知）1120110

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