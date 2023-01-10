中美多空因素拉鋸 亞股走勢分歧

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（中央社香港10日綜合外電報導）儘管中國經濟重啟帶動市場樂觀氣氛，但美國貨幣政策官員預警利率將繼續調升，並在高檔停留一段時間，沖淡投資人信心，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，北京決定拋開嚴重打擊經濟的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴格清零政策後，雖有人擔憂中國各地染疫人數飆升帶來短期衝擊，但多虧中國政府承諾提供支援，包括針對受困的地產業，令投資人信心愈來愈強。

另有跡象顯示，中國科技企業經歷一段長時間官方整頓後，北京正在採取較寬鬆做法，這也為市場行情提供支撐。

然而，美國貨幣政策展望仍密切牽動投資人情緒。近期連串美國經濟數據偏弱，令人期待美國聯邦準備理事會（Fed）將放緩升息步伐，以免經濟落入衰退；但央行官員似乎仍決心繼續升息，直到通膨率從目前的7.1%降至目標的2%。

最近的相關表態，包括舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）總裁戴利（Mary Daly）表示，利率很可能要先調升到5%以上，央行官員才會決定停止升息；亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波士蒂克（Raphael Bostic）也暗示相同利率目標水準。

這對原本冀望聯準會今年稍晚改變升息路徑的投資人來說，信心受到打擊。美國股市三大指數昨天收盤走勢分歧，亞洲股市今天跟進有漲有跌。

香港股市收盤下滑0.3%，上海股市收低0.2%，雪梨、新加坡、馬尼拉和雅加達股市也全數收黑。但東京股市收高0.8%，首爾、台北、威靈頓和曼谷股市同樣收紅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120110