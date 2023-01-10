外資買超逾185億 加碼反向ETF、晶圓雙雄

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（中央社記者江明晏台北10日電）台股今天漲50.75點，收在14802.96點，三大法人合計買超200.53億元，其中，外資及陸資買超185.81億元，布局元大台灣50反1等反向ETF、晶圓代工雙雄等；提款陽明、國泰金等航運、金融股等。

台股今天漲50.75點，收在14802.96點，成交值新台幣1774.04億元。

三大法人合計買超200.53億元。自營商賣超2.75億元，投信買超17.47億元，外資及陸資買超185.81億元。

觀察今天外資買賣超個股動向，根據統計，從買超個股來看，元大台灣50反1、聯電、台企銀、台積電、國泰台灣加權反1、富邦台灣加權反1、華邦電、群創、開發金、新光金成為外資布局標的，上述個股均買超逾8000張。

其中，外資買超元大台灣50反1逾4.14萬張，排名第1，買超聯電約3萬張，排第2，買超台企銀1.34萬張，排第3，買超台積電1.33萬張排名第4。

以外資賣超個股來看，陽明、華通、國泰金、富邦越南、連宇、玉山金、萬海、統一、光罩、美時等成為外資賣超標的，上述個股均賣超逾1700張，其中外資賣超陽明逾5300張，排名第1，賣超華通約5000張，排名第2。（編輯：趙蔚蘭）1120110