更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象
產經

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 證券

台股震盪小漲 法人：關注台積電法說、美CPI數據

2023/1/10 19:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）台股今天漲50.75點，收在14802.96點，法人指出，昨日台股飆漲不能視為長線利多訊號，封關前市場靜待台積電法說、美國CPI數據、企業財報公布等訊息。

台股9日大漲4.91%，指數飆升378.87點，今天開高狹幅震盪，在台積電等個股尾盤拉升下，推升指數終場漲50.75點，收在14802.96點，寫逾1個月新高；但代表中小型股的櫃買指數下跌0.11%。

台新投顧副總經理黃文清今天受訪時指出，台股9日大漲，主要反映美股勁揚，外資在一天之內回補逾新台幣360億元，將台股與美股漲勢對齊，但不能視為長線利多訊號，且距離封關日近了，市場普遍抱持觀望態度，且認為有美國CPI數據和企業財報待市場消化。

台積電、大立光「雙王法說會」預計12日登場。黃文清指出，預料台積電釋出展望會「一則以憂、一則以喜」，憂的是上半年庫存調整狀況可能不會太樂觀，短期營運動能有限，但仍看好下半年景氣回升、新製程產能貢獻，中長期營運仍舊可期。

分析師指出，電子族群重掌台股兵符，今天比重約6成，投資人靜待台積電法說會以及美國CPI的經濟數據，抱股過年意願有待觀察。（編輯：張均懋）1120110

#台積電
#台股
#黃文清
黃文清
台積電拉尾盤 台股收漲50點站上14800點台股迎2023首個交易日 法人：留意產業庫存調節
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
役政署：16日起受理研發替代役甄選 員額2600人