台股震盪小漲 法人：關注台積電法說、美CPI數據

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（中央社記者江明晏台北10日電）台股今天漲50.75點，收在14802.96點，法人指出，昨日台股飆漲不能視為長線利多訊號，封關前市場靜待台積電法說、美國CPI數據、企業財報公布等訊息。

台股9日大漲4.91%，指數飆升378.87點，今天開高狹幅震盪，在台積電等個股尾盤拉升下，推升指數終場漲50.75點，收在14802.96點，寫逾1個月新高；但代表中小型股的櫃買指數下跌0.11%。

台新投顧副總經理黃文清今天受訪時指出，台股9日大漲，主要反映美股勁揚，外資在一天之內回補逾新台幣360億元，將台股與美股漲勢對齊，但不能視為長線利多訊號，且距離封關日近了，市場普遍抱持觀望態度，且認為有美國CPI數據和企業財報待市場消化。

台積電、大立光「雙王法說會」預計12日登場。黃文清指出，預料台積電釋出展望會「一則以憂、一則以喜」，憂的是上半年庫存調整狀況可能不會太樂觀，短期營運動能有限，但仍看好下半年景氣回升、新製程產能貢獻，中長期營運仍舊可期。

分析師指出，電子族群重掌台股兵符，今天比重約6成，投資人靜待台積電法說會以及美國CPI的經濟數據，抱股過年意願有待觀察。（編輯：張均懋）1120110