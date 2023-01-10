綠能尖兵持續擴大 台電估今年再生能源占比破1成

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（中央社記者曾智怡台北10日電）綠能尖兵持續擴大，台電今天表示，2022年再生能源共發出215億度電力，占整體發電量8.6%，今年隨著離岸風機併網量增加，預估發電占比將提升至1成以上；春節期間只要天公作美，風電、光電滲透率有望突破30%。

台電今天舉辦年終記者會，台電表示，去年第3季起離岸風電開始陸續完工併網、穩定輸出，去年綠電預估有215億度，其中，風力發電34.5億度，光電104.3億度，水力發電58.5億度，全年再生能源發電占比達8.5%。

台電指出，今年離岸風場也會持續建置，發電度數將持續成長，預估再生能源占比有機會達到10%以上。

另一方面，台灣秋冬風神發威，去年12月再生能源滲透率一度超過2成，台電表示，春節期間因民眾出遊、工廠休息等，用電需求將降低，只要天氣穩定，光電、風電正常發電，滲透率有望突破30%。

根據台電統計，去年尖峰用電為4074.8萬瓩，今年初估尖峰用電一樣會發生在7月最後一週大暑期間，有機會達到4170萬瓩。

面對夜尖峰課題，台電代理董事長、經濟部次長曾文生表示，電力調度就是供需配合，首先是「需求向供應配合」，例如去年底拍板新時間電價方案，將尖峰帶挪移至晚上，較高費率可引導產業等用電大戶將工廠排程轉移到白天，今年會持續推廣新的用電模式，以穩定供電。

「供應也要跟著需求跑」，曾文生表示，現在水力都集中在夜尖峰時段發電，大甲溪、明潭兩大水力發電合計逾400萬瓩，是穩定夜尖峰要角。

台電補充，先前試辦夜尖峰時間帶移轉成效良好，夜尖峰抑低效果達50萬瓩、白天用電增加40萬瓩，預期今年正式上路後，夜尖峰抑低量至少100萬瓩。

此外，全台去年用電成長率僅0.6%，主因基期高且景氣轉低所致。台電表示，綜合考量經濟持續降溫等因素，預估全年用電成長率會低於2%。（編輯：趙蔚蘭）1120110