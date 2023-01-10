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金管會：國銀2022年對中小企業放款 估創歷年第3高

2023/1/10 22:27
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（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會今天公布，本國銀行2022年前11月對中小企業新增放款新台幣5259.75億元，預期全年將創歷年第3高，僅次於響應政府紓困振興貸款的2020年及2021年表現。

金管會今天公布，截至2022年11月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆2146億元，11月新增放款361.76億元。

2022年前11月國銀對中小企業新增放款達5259.75億元，相比年度新增放款目標3500億元，目標達成率150.27%。

金管會銀行局副局長童政彰表示，2022年全年國銀對中小企業新增放款，預計將創歷年第3高，僅次於有紓困振興貸款拉抬的2020年及2021年表現。

2022年11月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.73%，占民營企業放款餘額比率為68.73%，分別月增0.01及0.05個百分點；另2022年11月底國銀對中小企業放款平均逾放比率為0.26%，月減0.01個百分點。

金管會統計，2022年前11月對中小企業新增放款前5大銀行，依序為永豐銀增加525億元、中信銀增加498億元、一銀增加475億元、土銀增加401億元、玉山銀增加354億元。

若以對中小企業放款餘額觀察，則是一銀9140億元居冠，其次依序為合庫8363億元、台企銀7240億元、華銀6666億元、兆豐銀6235億元。（編輯：趙蔚蘭）1120110

#金管會銀行局
#國銀
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童政彰
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