遠百衝新高今年增2據點 徐旭東：大巨蛋SOGO拚年內開

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（中央社記者江明晏台北11日電）遠百董事長徐旭東表示，今年消費動能會繼續成長，看好台灣向前衝，不過「樂觀中要謹慎」；今年還有2個百貨據點要開，力拚遠百集團營業額續創新高，先前拍板SOGO百貨進駐台北大巨蛋，「看今年來不來得及開」。

因疫情影響，遠百竹北店在試營運一年後，今天正式舉辦開幕典禮，由徐旭東與新竹縣長楊文科、遠東百貨總經理徐雪芳共同出席揭幕。

竹北遠百是與新竹縣合作的BOT案，徐旭東今天致詞說，參與這項BOT案開設百貨，是響應地方政府開發竹北區域；竹北本來被認為不適合開百貨，但透過與政府合作，成功帶動當地開發與經濟成長，而遠百集團除了做生意，也相當重視公益和環保面向。

針對全球與台灣景氣趨勢，徐旭東在會後受訪時表示，2023年全球看似經濟蕭條，各方面都需要努力，但台灣因為出口不錯，還沒有明顯感受經濟趨緩，生產力還是不錯，消費動能目前看來還是繼續成長，看好「向前衝」、「向前拚」的台灣精神，也有賴政府帶領一系列刺激經濟的政策。

他指出，全球在經濟蕭條時，企業通常不得不增加管理營運成本，供應的產品也要能符合大眾，以這個角度來看，對於今年展望是「樂觀當中要謹慎」。

遠百去年業績創高，幾間大店與新開幕的竹北店挹注下，帶動全年遠百全台據點營業額超過新台幣550億元，逆勢寫下新高。

對於今年遠百集團營業額是否能續創新高，徐旭東表示「希望、應該可以」，同時強調新店開出後還需要一段時間成長，並透露「今年還有2個新據點開出」，看好未來營運成長動能。

遠東集團積極擴展百貨零售版圖，瞄準「兩顆大巨蛋」，先前已拍板遠東將以SOGO百貨進駐台北大巨蛋；徐旭東今天表示，「看今年來不來得及開」，而遠百已確定標下有「竹北巨蛋」之稱的新竹體育園區BOT案；市場也傳出，遠百大陸重慶隆鑫廣場店則預計2023年第4季登場。

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至於營業已50個年頭的遠東百貨寶慶店，去年12月底經北市建管處核准危老，並取得28%容積獎勵，成為全國首個參與危老的百貨公司。遠百先前表示，遠東百貨寶慶店將於8月啟動重建計畫。

此外，對於媒體詢問新竹縣新埔鎮遠東化纖總廠今天凌晨發生輕質油外洩事件，造成鳳山溪水污染。徐旭東表示，環保ESG是相當重要的，「廢料、垃圾、廢水都要管制」，對於是否提高化纖總廠的設備成本，他承諾將去掉老設備，增加ESG效益的新設備。（編輯：楊蘭軒）1120111