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傳蘋果行動裝置 2024年起改採自家特製面板

2023/1/11 13:46
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（中央社舊金山10日綜合外電報導）根據路透報導，彭博引述知情人士的話，稱蘋果企圖在他們的產品中使用更多自家的零組件，因此計劃2024年開始，在其生產的行動裝置中使用自家特製的面板螢幕。

蘋果公司（Apple Inc）打算要在明年年底前，從最高階的Apple Watch做起。根據彭博（Bloomberg News）報導，若依蘋果的計畫，他們最終也將把這些零組件用在iPhone在內的其他裝置上。

總部設在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果此舉目的，是要減少對三星電子（Samsung Electronics）、LG集團（LG Corp）等合作夥伴的依賴程度。

報導指出，那些裝置的面板將會從目前的有機發光二極體顯示面板（OLED），升級為微型發光二極體面板（microLED）。

彭博昨天報導，蘋果計劃在2025年，將其產品中的晶片從目前的博通公司（Broadcom）晶片，換成蘋果自行研發的晶片。

這家iPhone製造商一直在努力，試著降低對其他晶片商的倚賴，蘋果已將自行生產的晶片，取代英特爾（Intel Corp）的晶片，用在最新的Mac電腦上。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120111

#蘋果自行
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彭博
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