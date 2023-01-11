中華電攜手天豐新能源 離岸風機打造專用行動網路

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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信與Skyborn Renewables天豐新能源合作，協助允能雲林離岸風場打造專用場域行動網路，成為亞洲首創在離岸風機上架設行動網路基地台的風場。

中華電信表示，在離岸風機上架設行動網路基地台，使距離岸邊17公里外的海上工作團隊擁有良好的通訊品質，提升前線工作者與世界各地專案團隊的溝通效率與工作安全。

中華電說明，這項基礎設施不僅限於工程團隊使用，也能提供給雲林海域工作的漁民行動通訊服務，讓遼闊海域上的工作者同步享有更順暢的通訊體驗。

過去海上工程團隊僅能仰賴船上的衛星訊號接收器與外界溝通，通訊相對緩慢且不穩定，中華電信表示，為克服此限制，於雲林離岸風場中間的風機水下基礎轉接段上架設行動網路基地台，確保整個風場皆在訊號的覆蓋範圍內，並利用900MHz與1800MHz頻段為雲林離岸風場打造專用場域行動網路，提供海上工程團隊完善的通訊環境，未來離岸風場不論是進入維運階段或有突發緊急需求時，良好的通訊設施將是優化工作與溝通效率的重要關鍵。

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為了提高基地台的維護效益，中華電信與天豐新能源合作，授予工程團隊基地台維護技術，讓基地台發生障礙時能即時在風場進行設備檢修，加速風場建置效率。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信透過與天豐新能源的技術交流，深化雙方合作模式，提供海上施工團隊良好的通訊體驗。未來中華電信將投資更多通訊專業人才接受海上作業訓練，培育綠能產業新一代資通訊人才，加速國內再生能源產業發展。（編輯：張均懋）1120111