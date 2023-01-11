遠傳：今年5G用戶滲透率拚40%

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（中央社記者江明晏台北11日電）展望2023年，遠傳電信總經理井琪表示，5G用戶滲透率力拚40%；至於與亞太電信合併進度，遠傳預估相關程序走完後，合併基準日最快可能在今年第3季，一年後可望見到合併效益對獲利的貢獻。

遠亞併、台台併兩大電信合併案若通過後，電信產業將重回三雄鼎立局面。井琪表示，電信三雄主軸發展方向不一，遠傳會持續強化自己的強項，例如近年積極發展新經濟，除擴大企業客戶的資通訊應用，也擴大消費者的數位服務，未來合併後數位服務滲透率只要1成，就可達上百萬用戶的規模。

展望2023年營運，井琪表示，年度財測仍在規劃中，但營收、獲利將持續成長，5G資本支出高峰已過，今年資本支出低於去年。

遠傳5G用戶滲透率已突破30%，井琪表示，今年預算尚未完成，但5G用戶滲透率目標應該可以落在40%，而新經濟貢獻營收一定要超過20%。

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關於遠傳電信及亞太電信合併效益，井琪表示，目前合併案仍在國家通訊傳播委員會（NCC）審核中，通過後還有公平會待審，以及牽涉亞太電信申請下市得通過金管會及證交所等程序，預估合併基準日最快可能也要在今年第3季。

遠傳與亞太合併後，井琪表示，接下來會進行網路及服務整合，期盼透過網路效益提升，提升用戶的整體帳單金額，合併基準日過後一年，可望看到整體合併效益對於獲利的貢獻。（編輯：張均懋）1120111