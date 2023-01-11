科技阿宅拚創櫃 高市KO-IN新創連奕屢獲大廠訂單

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高雄市經發局新創發展基地KO-IN智高點11日宣布新創公司連奕自動化進駐。連奕自動化創辦人暨總經理連俊傑表示，新創公司普遍缺乏人脈、不懂業務行銷及財務規劃，技術再好也乏人問津，感謝經發局介入輔導，讓公司重新站穩腳步出發。（高雄市經發局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）成功輔導多家新創上市櫃，屢獲大廠訂單的高市經發局新創發展基地KO-IN智高點，今天宣布進駐新創連奕自動化，在5G AIoT領域展現實力，預計今年規劃創櫃板，邁向資本市場。

經發局今天新聞稿指出，連奕自動化目前進駐KO-IN智高點基地，聘用8名工程師從通信、不斷電供應系、資料中心、核電、安防、醫療、半導體、工業設備到BMS電池管理系統都是服務範圍。擅長專案導向為主的業務模式，特別是「大公司看不上、小公司接不起」的案子，連奕都能迎刃而解，不過公司擴張與營運發展受到限縮。

也因此KO-IN進駐連奕自動化後，輔導團隊安永企業管理諮詢服務公司從財務專業角度積極協助，透過參與創業課程、了解財務報表及規劃員工認股等方式，強化團隊向心力並開拓穩定客源，厚植實力穩健發展。

依經發局資料，去年先是通過大型船公司船體排水IoT閥控單元新台幣2000萬元訂單；近期再爭取到醫學中心等級的智慧藥櫃電子標籤專案，再創400萬元營收。顯見進駐輔導成果。

連奕自動化創辦人暨總經理連俊傑畢業自高雄科技大學電機研究所，曾任華碩、日月光等大廠工程師，2018年與幾名各有專長的志同道合夥伴聯手創業，擁有強大技術能量及服務態度。他受訪表示，新創公司普遍缺乏人脈、不懂業務行銷及財務規劃，技術再好也乏人問津，感謝經發局介入輔導，讓公司重新站穩腳步出發。

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對進駐後業績成長，他也開玩笑說，「身為阿宅工程師一開始只會寫程式、不擅交際應酬，從起初滴酒不沾，到現在酒量跟身材隨著業務都有顯著增長。」不僅獲中油、中鋼、中科院等客戶訂單，也協助半導體知名大廠量身訂做的AGV自動倉儲系統，團隊實力深獲肯定。

經發局長廖泰翔說，自102年起陸續成立DAKUO、KO-IN等新創基地，委由專業團隊輔導，累計吸引百家新創團隊落地，促成投資額超過6.5億元。其中，更有3家IPO掛牌興櫃，打入Steam、Nintendo Switch等國際平台，創造多項標竿合作案例，去年更促成歷年新高的1.14億元投資，歡迎需求企業踴躍諮詢。（編輯：孫承武）1120111