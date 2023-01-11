更多編輯台推薦新聞：
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

科技阿宅拚創櫃 高市KO-IN新創連奕屢獲大廠訂單

2023/1/11 21:18（1/11 21:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市經發局新創發展基地KO-IN智高點11日宣布新創公司連奕自動化進駐。連奕自動化創辦人暨總經理連俊傑表示，新創公司普遍缺乏人脈、不懂業務行銷及財務規劃，技術再好也乏人問津，感謝經發局介入輔導，讓公司重新站穩腳步出發。（高雄市經發局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日
高雄市經發局新創發展基地KO-IN智高點11日宣布新創公司連奕自動化進駐。連奕自動化創辦人暨總經理連俊傑表示，新創公司普遍缺乏人脈、不懂業務行銷及財務規劃，技術再好也乏人問津，感謝經發局介入輔導，讓公司重新站穩腳步出發。（高雄市經發局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄11日電）成功輔導多家新創上市櫃，屢獲大廠訂單的高市經發局新創發展基地KO-IN智高點，今天宣布進駐新創連奕自動化，在5G AIoT領域展現實力，預計今年規劃創櫃板，邁向資本市場。

經發局今天新聞稿指出，連奕自動化目前進駐KO-IN智高點基地，聘用8名工程師從通信、不斷電供應系、資料中心、核電、安防、醫療、半導體、工業設備到BMS電池管理系統都是服務範圍。擅長專案導向為主的業務模式，特別是「大公司看不上、小公司接不起」的案子，連奕都能迎刃而解，不過公司擴張與營運發展受到限縮。

也因此KO-IN進駐連奕自動化後，輔導團隊安永企業管理諮詢服務公司從財務專業角度積極協助，透過參與創業課程、了解財務報表及規劃員工認股等方式，強化團隊向心力並開拓穩定客源，厚植實力穩健發展。

依經發局資料，去年先是通過大型船公司船體排水IoT閥控單元新台幣2000萬元訂單；近期再爭取到醫學中心等級的智慧藥櫃電子標籤專案，再創400萬元營收。顯見進駐輔導成果。

連奕自動化創辦人暨總經理連俊傑畢業自高雄科技大學電機研究所，曾任華碩、日月光等大廠工程師，2018年與幾名各有專長的志同道合夥伴聯手創業，擁有強大技術能量及服務態度。他受訪表示，新創公司普遍缺乏人脈、不懂業務行銷及財務規劃，技術再好也乏人問津，感謝經發局介入輔導，讓公司重新站穩腳步出發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對進駐後業績成長，他也開玩笑說，「身為阿宅工程師一開始只會寫程式、不擅交際應酬，從起初滴酒不沾，到現在酒量跟身材隨著業務都有顯著增長。」不僅獲中油、中鋼、中科院等客戶訂單，也協助半導體知名大廠量身訂做的AGV自動倉儲系統，團隊實力深獲肯定。

經發局長廖泰翔說，自102年起陸續成立DAKUO、KO-IN等新創基地，委由專業團隊輔導，累計吸引百家新創團隊落地，促成投資額超過6.5億元。其中，更有3家IPO掛牌興櫃，打入Steam、Nintendo Switch等國際平台，創造多項標竿合作案例，去年更促成歷年新高的1.14億元投資，歡迎需求企業踴躍諮詢。（編輯：孫承武）1120111

#高市經發局
#連奕
#廖泰翔
廖泰翔
高雄年貨大街湧人潮 烏魚子略漲約1成商業登記更便利 高市簡化申請流程省1/3時間
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族