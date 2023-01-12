美股收高 法人：台股靜待台積電、大立光法說會

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（中央社記者賴言曦台北12日電）美國最新通膨數據將在今晚揭曉，台積電、大立光法說會也將在今天下午登場，法人表示，預估市場將呈現觀望態度，等待台積電、大立光等業者釋出對市場的看法。

美國即將公布去年12月消費者物價指數（CPI）數據，市場預期年增率將進一步降至6.5%，核心CPI增幅也將進一步下降至5.7%，通膨減緩可能為美國聯邦準備理事會（Fed）提供撤回激進升息政策的空間，在那斯達克指數領漲下，美股主要指數今天收高。

道瓊工業指數上揚268.91點或0.80%，收33973.01點。標準普爾500指數揚升50.36點或1.28%，收3969.61點。那斯達克指數上漲189.04點或1.76%，收10931.67點。費城半導體指數漲升34.08點或1.25%，收2755.36點。

觀察台股產業動向，晶圓代工大廠台積電、光學鏡頭龍頭廠大立光分別將在今天下午舉辦法人說明會，會釋出對未來市場的展望，被視為台股今年首季的重要風向球。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時表示，台股除了等待台積電等龍頭業者釋出展望外，另17日封關後美股仍會陸續釋出財報訊息，市場面臨不確定因素，預估台股將呈現「停看聽」的觀望態度，待資訊釐清後，資金才有望回流。（編輯：楊凱翔）1120112