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龍邦提處分全家決議無效訴訟 泰山：收到法院通知

2023/1/12 09:00
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（中央社記者韓婷婷台北12日電）代表龍邦的保勝投資5日起訴狀訴聲明泰山於董事會所為的「處分所持有全家便利商店股份」決議無效。泰山企業於11日深夜公告，收到智慧財產及商業法院商業庭通知股東提起訴訟，已委請律師進行後續民事訴訟程序。

龍邦於1月5日即發布新聞稿宣告已向商業法院提起「確認處分全家公司股票的董事會決議無效」之訴。泰山於11日公告已收到法院通知及訴狀繕本。雙方將正式進入司法程序。

泰山表示，處分所持有全家便利商店的股份，業經審計委員會、董事會充分討論後，表決決議通過，並完全按照決議的授權執行，程序與實體均合乎法令、經濟部函釋與司法判決及實務見解。11日收到智慧財產及商業法院商業庭的通知及保勝投資公司的起訴狀繕本。

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泰山於2022年12月2日董事會決議處分持有的全家股份，12月5日即透過鉅額逐筆交易方式，出售轉投資全家便利商店約19%股權，總金額約新台幣80億元，獲利約54億元；泰山處分的4.33萬張全家股票，由國泰金大股東萬寶開發承接。

針對泰山企業111年12月2日董事會決議處分全家便利商店股票案，台灣證券交易所於1月3日以違反內控及重大訊息申報規定，有影響股東權益及證券價格之虞，處違約金200萬元。（編輯：楊凱翔）1120112

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