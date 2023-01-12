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分析師：高階iPhone 15將採固態觸覺按鍵設計

2023/1/12 09:31
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）蘋果（Apple）今年下半年iPhone 15系列規格備受關注，分析師預期，高階iPhone 15將改採固態按鍵設計，配備觸覺引擎（Taptic Engine）控制元件。

市場關注今年下半年蘋果iPhone 15系列新品規格，天風國際證券分析師郭明錤今天凌晨在個人推特（Twitter）貼文預期，高階版iPhone 15機種將採用固態按鍵（solid-state）設計，需配備額外的觸覺引擎，模擬實體按鈕力回饋的感覺。

郭明錤指出，固態按鍵觸覺引擎的控制晶片將成為關鍵，Cirrus Logic可能是高階版iPhone 15觸覺引擎控制元件的獨家供應商。

郭明錤認為，若使用者對新設計有好的反饋，未來可能其他品牌智慧型手機的高階機種也將採用相關設計。

國外網站ifixit先前拆解美國版iPhone 14 Pro Max指出，蘋果和Cirrus Logic供應音訊處理器、音訊功率放大器、音訊編解碼器等關鍵元件。

美系外資法人日前預期，iPhone 15系列規格將明顯提升，預估全系列將支援互動顯示的動態島（Dynamic Island）功能，其中高階iPhone 15 Pro系列應用處理器將升級至A17規格，採用台積電3奈米晶圓代工製程。（編輯：楊蘭軒）1120112

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