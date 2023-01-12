分析師：鴻騰將成蘋果AirPods新組裝廠商

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）蘋果（Apple）新款無線耳機AirPods組裝供應鏈變化，備受市場關注。分析師今天預期，鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技可能成為AirPods新組裝廠商。

蘋果將於台灣時間2月3日公布2023會計年度第1季（截至去年12月底）的季度財報，市場關注iPhone 14系列以及其他產品出貨狀況。日經亞洲（Nikkei Asia）日前引述知情人士說法報導，蘋果已通知供應鏈減少AirPods、Apple Watch、MacBook等產品零組件產量，供應鏈變化也備受矚目。

天風國際證券分析師郭明錤今天中午在個人推特（Twitter）上貼文預估，鴻海旗下鴻騰精密（FIT）可能取代中國歌爾，成為AirPods無線耳機新組裝廠商。

郭明錤預期，下一代AirPods無線耳機可能在2024年下半年或2025年上半年大量出貨，包括低價版AirPods以及新款AirPods Max，組裝廠商有中國立訊和鴻騰。

他認為，AirPods組裝和鴻海的電動車以及MIH聯盟相關事業，將是鴻騰未來數年的強勁成長動能。

鴻騰在今年1月2日宣布併購德國車用元件設計製造廠PRETTL SWH集團，水平擴充電動車關鍵零組件實力。

鴻騰指出，持續改善產品組合提高毛利率水平，提出「3+3」策略發展電動車、聲學及5G人工智慧物聯網（AIoT）領域，並承諾今年3+3新產品組合將突破3成。

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鴻騰去年12月上旬表示，調整電動車發展策略，鎖定開發電動車連接頭及整體解決方案，聚焦電動車連接頭及零組件產品，並關注動力管理、車聯網及人機界面應用。

鴻騰積極布局聲學領域，先前與Belkin International品牌合作，推出一系列真無線藍牙耳機和智慧音箱等聲學產品；在2021年10月，鴻騰宣布完成收購Sound Legend Limited及旗下中國鎮江奧音科技的先決條件，認列相關財務業績，透過這項收購案擴展布局聲學元件技術。（編輯：楊蘭軒）1120112