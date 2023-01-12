仁寶許勝雄：全球經濟比去年更挑戰 台灣外冷內溫

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（中央社記者吳家豪台北12日電）筆電代工廠仁寶今天舉辦尾牙旺年晚會，董事長許勝雄說，今年全球經濟比去年更挑戰，台灣經濟看起來有點「外冷內溫」，台灣政府會設法刺激消費、鼓勵企業投資，後續要看內需市場能否支撐台灣經濟發展。

許勝雄受訪表示，從2018年美中貿易戰，到2020年COVID-19疫情蔓延，企業需要到不同地區布局，以因應供應鏈短鏈跟斷鏈問題。過去為了提振經濟，全世界各國央行大量印鈔票，導致資金氾濫，產生通貨膨脹壓力，去年各國政府開始提高利息，影響全球消費與投資。

他說，過去因為疫情產生一些產品需求，例如筆電受惠於遠距工作與教學趨勢、需求增加，等到市場穩定後，需求慢慢恢復到原來狀況，仁寶也不例外面臨衝擊，還好可透過一些新產品因應。

媒體詢問，政府將徵收耗水費及碳費，仁寶如何因應；許勝雄指出，碳費已經討論很長一段時間，歐盟已經開始徵收碳費，台灣政府也做出相關規劃，仁寶內部已在進行一些工作，從產品設計開始降低耗能，並在日常工作環境節能。

針對耗水費部分，許勝雄坦言，台灣水費還算低，電子代工廠用水不多，真正用水較多是半導體產業。（編輯：趙蔚蘭）1120112