緯軟2022全年獲利創新高 每股盈餘8.33元

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（中央社記者吳家豪台北12日電）資訊服務商緯創軟體今天公布2022年財報，去年第4季及全年獲利皆創歷史新高，2022全年每股盈餘新台幣8.33元，成長動能來自高科技及互聯網企業龍頭的穩定收入、數位轉型及智慧製造商機。

緯軟去年第4季營收約20.9億元，年增19.8%，受季節性因素及中國疫情快速擴散影響，毛利率及營業利益率分別降至20%及6%；隨營運擴展，經濟規模逐漸顯現，營業利益1.27億元，年增30.8%；稅後淨利1.64億元，季增13.1%，年增43.6%，創單季新高；淨利率為8%，寫下同期新高；每股盈餘2.46元。

緯軟2022年度營收近80億元，年增28.7%，成長動能聚焦在高科技及互聯網龍頭企業的穩定收入、新能源產業客戶的高速發展，以及數位轉型與智慧製造商機。

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緯軟去年全年毛利率21%，年減2個百分點，但營業利益率仍保持在7%以上；在營收推動下，獲利表現亮眼，全年營業利益達5.63億元，年增22.4%；稅後淨利達5.54億元，年增21.6%，創歷史新高；每股盈餘8.33元也改寫新高。

展望未來，緯軟發布新聞稿說明，資訊服務市場長期需求依然強勁，但近期經濟環境仍存在諸多不確定性，短期或將影響成長力道。未來緯軟將持續深耕現有大客戶及拓展潛在市場，維持健康現金流，強化企業競爭力。（編輯：黃國倫）1120112