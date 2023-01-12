證交所推創新板競賽 自然人開戶數增逾10倍

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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所今天宣布，舉辦「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」後，台灣創新板（TIB）合格投資人戶數較活動前大增，突破11萬戶，自然人戶數更較活動前成長逾10倍。

證交所發布新聞稿指出，去年舉辦「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，日前已順利結束，活動獲得投資人及證券商熱烈響應，截至12月底止，創新板「合格投資人」戶數累計已突破11萬戶，較活動開辦前6.6萬戶成長逾60%。

證交所說明，自然人開戶數從活動開辦前不到4000戶，到活動後成長至4.5萬戶，自然人開戶數成長逾10倍。

證交所說明，台灣創新板設立宗旨是為鼓勵擁有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的企業進入資本市場籌資。

證交所解釋，過去一年證交所除持續精進規章，提高發行面或交易面的法規彈性；同時深入產業創新生態圈，激勵新創企業進入資本市場籌資，截至去年底已有8家企業申請創新板上市，預期未來將陸續有更多企業申請。（編輯：趙蔚蘭）1120112