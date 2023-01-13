傳特斯拉將在印尼設廠 投資部長：談判進行中

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（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）媒體近日報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）將達成在印尼設廠的初步協議，印尼海洋事務與投資統籌部長說，正與特斯拉談判，但以保密協議為由，不願透露細節。

彭博近日引述知情人士說法報導，特斯拉即將達成在印尼設廠的初步協議，目標是產能100萬輛汽車，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社群媒體回應，「請謹慎撰寫引用『不具名消息來源』的文章，因為它們常是假的」。

不過，印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）昨天向媒體表示，雙方的談判「仍在進行中」。有關特斯拉和印尼政府討論設廠的消息，最初是20國集團（G20）峰會後開始傳出，盧胡特以談判有保密協議為由，拒絕透露細節。

印尼是全球最大的鎳供應國，鎳是生產電池的關鍵原料，印尼積極發展電動車產業，目標是成為全球電動車的中心，持續邀請電動車製造商和電池生產商赴印尼投資，並禁止鎳礦出口。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年5月訪問美國時，在德州與馬斯克討論特斯拉到印尼投資的可能性。印尼多年來試圖與特斯拉在電池投資上達成協議，目標甚至包括馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）。

去年馬斯克受邀參加在峇里島舉行的G20峰會，起初他打算出席，但為了收購推特（Twitter）而取消行程，改由線上參與，但當時未對赴印尼投資的計畫具體承諾。（編輯：郭中翰）1120113