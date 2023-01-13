櫃買董事長陳永誠：今年申請上櫃IPO目標24家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北13日電）櫃買中心董事長陳永誠表示，過去一年全球受到疫情、升息及戰爭等因素影響，櫃買指數下跌逾2成；今年持續面對變動的局勢，但沒有悲觀的權利，期望逆風而行，努力達成目標，今年上櫃掛牌申請家數目標為24家。

櫃買中心今天舉行媒體年終紀者會，陳永誠表示，去年包括上櫃、興櫃IPO家數及永續發展債券發行都有達標，新年度目標希望上櫃公司IPO申請家數24家，較去年增加2家；興櫃IPO目標45家、戰略板目標10家，維持去年目標。

陳永誠指出，去年金融市場面臨諸多複雜狀況，是這輩子沒有碰過的情況，希望今年能穩健朝向健康方向發展，逆風而行；但風險與報酬永遠攜手相伴，投資行為與人生重大決定時一樣，必須「膽大心細」，要有冒險精神，但事前功課要先做好。

隨著各國陸續解封，今年將持續海外推廣活動，金融業沒有悲觀的權利，持續努力達成目標，預期今年仍然面對變動格局，日均值期望可以維持去年相當水準。

回顧111年度，櫃買指數收盤180.34點，雖然較110年度下跌24.08%，但上櫃股票成交日均值新台幣604.82億元，仍為歷年次高；111年外資成交比重達20.47%，較110年的17.45%提升3.02個百分點，創下歷史新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

櫃買中心指出，111年申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家及67家（含12家申請登錄戰略新板），均達成櫃買中心目標，櫃買中心積極扶植優質企業進入資本市場效益持續顯現。

櫃買中心統計，111年永續發展債券市場發行量與發行餘額分別突破新台幣1100億元及3600億元，再創國內債市新的里程碑。111年共計發行44檔永續發展債券，發行金額1122.47億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高，分別較110年的35檔、1058.3億元成長26%及6%。（編輯：張良知）1120113