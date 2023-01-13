台股本週漲450點 半導體指數漲逾7%居首
2023/1/13 18:11
（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所公布，台股今天收在14824.13點，較上週上漲450.79點，漲幅約3.14%，產業指數以半導體類漲7.45%最大，跌最多為光電類下跌2.92%。
證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣46兆4111.80億元，較上週1月6日市值45兆78.37億元增加1兆4033.43億元，增幅約3.12%。
證交所統計，本週未含金融類指數上漲418.42點，漲幅約3.4%，未含電子類指數漲179.21點，漲幅約1.04%，未含金融電子類指數漲133.04點，漲幅約0.93%。
本週集中交易市場總成交金額9049億元，全體上市股票成交金額8386.23億元，股票成交量週轉率1.39%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3233.6億元，占全體上市股票交易金額38.56%；電子零組件類774.38億元、占9.23%；航運類427.53億元、占5.1%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類5.72%、電器電纜類4.26%、資訊服務類3.8%。
累計今年初開盤迄今共9個交易日，集中市場總成交金額1兆5522.53億元，市場日平均成交金額1724.73億元，股票成交量週轉率2.44%，股票日平均成交量週轉率0.27%。（編輯：張均懋）1120113
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