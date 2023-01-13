受中國軍演影響 台灣投資環境風險評比落至第14名

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）美國商業環境風險評估公司（BERI）2022年第3次「投資環境風險評估報告」出爐，台灣投資環境風險評比排名，從全球第6名滑落至第14名。經濟部分析，這是受去年中國軍演等地緣政治風險因素影響所致，但短期因素不影響國內外企業加碼投資台灣的意願。

經濟部今天發布BERI於2022年第3次「投資環境風險評估報告」，與第2次評估相比，台灣投資環境風險評比排名全球第14名，滑落8名，排名亞洲第5；營運風險指標第5名，滑落2名；匯兌風險指標第3名，滑落1名。經濟部說明，台灣營運及匯兌風險均排亞洲第1。

然政治風險指標排名第42名，滑落6名，排名亞洲第10。經濟部解釋，這是因去年中國軍演等地緣政治風險等因素影響，但隨著台積電及相關半導體供應鏈等重要產業，以實際投資及擴廠肯定台灣投資環境，顯示短期政治風險因素並未影響國內外企業加碼投資台灣的意願。

經濟部引述BERI說法指出，排名滑落主因，為兩岸關係緊張情勢持續攀升，中國在2022年第3季，於台灣周圍進行大規模軍事演練，抗議美國眾議院長裴洛西訪台，使緊張情勢達到巔峰。

不過，經濟部強調，國內外大廠持續投資台灣，凸顯台灣在國際供應鏈中的關鍵地位，尤其在半導體晶圓代工製造中的卓越表現，加上超過1000家的供應鏈完整聚落，隨著技術持續領先、產能持續擴增的情況下，也帶動相關投資持續進行。

經濟部表示，台積電日前於南科舉辦量產暨擴廠典禮，其持續投資就會帶動整體半導體供應鏈更多投資，例如聯華氣體與聯亞科技，不久前共同投資新台幣210億元，就是重要範例。

經濟部引述投審會統計指出，去年1至11月外人直接投資（FDI）較2021年同期大增84.71%，包括美商應材在南科設立製造與研發中心、荷商EUV設備商艾司摩爾於新北市林口工一產業園區加碼投資新建廠區、德商默克未來5到7年將在台灣投資6億美元、荷商海尼根收購屏東龍泉啤酒廠建置本地產線等。

此外，2022年前11月台灣接自美國、歐洲及東協訂單均維持成長趨勢，分別為6.7%、2.8%及19.9%。經濟部認為，這顯示在全球疫情及需求疲軟的影響下，不論從短期或長期來看，外商仍持續看好台灣產業能力及優良的投資環境。（編輯：蘇志宗）1120113