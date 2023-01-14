23年紀錄 台股春節前封關近9成、開紅盤7成皆上漲

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）台股進入虎年倒數2個交易日，根據統計，近23年來，台股於農曆年前封關日上漲機率高達86.96%，農曆新年開紅盤日上漲機率微降，但仍高達73.91%。

台股2023年開紅盤以來，以半導體為首的科技股展開跌深反彈走勢，隨著外資陸續歸隊下，台股周線連2紅，13日指數收在14824.13點，為今年來高點，2023年已上漲686點，漲幅4.86%。

台股即將於1月17日封關，1月30日開紅盤，展開長達12天的假期。

2000年以來，台股農曆年節前後封關與開紅盤行情漲多跌少，根據Cmoney資料，近23年來，台股於農曆年前的封關日上漲機率高達86.96%，平均漲幅為0.47%；農曆年開紅盤日上漲機率微降，但仍高達73.91%，平均漲幅為0.35%。

今年農曆年假有十天，安聯投信台股團隊表示，農曆年假期間剛好碰到美國財報周與2月初聯準會開會；不過，與台股關聯度較高的美股法說時間都避開農曆假期；聯準會除非升息超出市場預期，否則台股有望回歸基本面、走自己的路。

第一金工業30基金經理牟宗堯指出，農曆年期間經歷較長休假日，建議看好封關與開紅盤行情投資人，不妨透過台股權值型ETF分散式投資配置，近期宜挑選財務體質、股息殖利率等優勢特性的台股ETF。

凱基投顧則提醒投資人，台股農曆年前上演紅包行情，短線聚焦市場期待庫存調整即將觸底激勵反彈，但庫存調整與砍單現象卻仍在蔓延。台股農曆封關期間正值美股超級財報周，農曆年後台股恐再度遭逢企業財報的壓力測試，建議謹慎持股因應風險，預期金兔年台股將呈現「先蹲後跳」的走勢。（編輯：郭無患）1120114