藥華藥申請馬來西亞藥證 進軍東南亞市場

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）藥華藥今天發布重大訊息表示，13日向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）申請新藥BESREMi（Ropeg，即P1101）上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（Polycythemia Vera，PV），正式進軍東南亞市場。

藥華藥執行長林國鐘透過新聞稿表示，2020年即著手布局東南亞市場，此次申請Ropeg馬來西亞PV藥證，是拓展東南亞市場的第一步，未來預計陸續申請新加坡、越南等各國藥證。

藥華藥指出，Ropeg是公司自行研發生產的創新長效型干擾素，2019年獲歐盟核准使用在成人PV患者，2020年獲台灣、瑞士藥證，2021年獲韓國及美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，去年在日本及中國提出藥證申請，日本官方去年12月已完成查廠，藥華藥日本團隊對今年上半年取證態度樂觀。

其餘地區方面，藥華藥表示，目前在香港、新加坡、澳門等地，也已有患者透過專案進口自費使用Ropeg。

藥華藥日前表示，將在美國波士頓地區打造創新研究中心（PharmaEssentia Innovation Research Center，PIRC），研發更多元產品線，並擴展研究領域。（編輯：楊蘭軒）1120115