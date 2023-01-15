更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

藥華藥申請馬來西亞藥證 進軍東南亞市場

2023/1/15 14:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）藥華藥今天發布重大訊息表示，13日向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）申請新藥BESREMi（Ropeg，即P1101）上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（Polycythemia Vera，PV），正式進軍東南亞市場。

藥華藥執行長林國鐘透過新聞稿表示，2020年即著手布局東南亞市場，此次申請Ropeg馬來西亞PV藥證，是拓展東南亞市場的第一步，未來預計陸續申請新加坡、越南等各國藥證。

藥華藥指出，Ropeg是公司自行研發生產的創新長效型干擾素，2019年獲歐盟核准使用在成人PV患者，2020年獲台灣、瑞士藥證，2021年獲韓國及美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，去年在日本及中國提出藥證申請，日本官方去年12月已完成查廠，藥華藥日本團隊對今年上半年取證態度樂觀。

其餘地區方面，藥華藥表示，目前在香港、新加坡、澳門等地，也已有患者透過專案進口自費使用Ropeg。

藥華藥日前表示，將在美國波士頓地區打造創新研究中心（PharmaEssentia Innovation Research Center，PIRC），研發更多元產品線，並擴展研究領域。（編輯：楊蘭軒）1120115

#藥華藥
#東南亞
#林國鐘
藥華藥
藥華藥啟動美國創新研發中心計畫 擴展研究領域藥華藥10月營收年增548% 血癌新藥貢獻
林國鐘
藥華藥新藥擴大適應症 鎖定3大發展方向藥華藥竹北廠動工 與台中新廠2026年總產值估400億
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族