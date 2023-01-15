劉揚偉：鴻海今年有新客戶加入 業務更多元更忙碌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，去年集團在全球布局，今年將陸續開花結果；在3+3新領域，將會有更多新客戶加入，鴻海今年業務會更多元、更忙碌。

劉揚偉說，「分享」、「合作」、「共榮」的創新合作模式，讓鴻海富士康能在世界每個角落持續扎根，基業長青，這也會是鴻海邁向未來50年，達到「百年企業」目標的關鍵。

鴻海集團2023年線上嘉年華活動下午透過直播登場，由黃子佼和Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，劉揚偉親自在直播會場致詞。

劉揚偉表示，過去一年艱辛大挑戰，「真的很不容易」，面臨COVID-19疫情、區域衝突、零組件短缺等不利因素壟罩大環境，鴻海集團還是能持續做大、做好、做穩，再次用成績單讓客戶、夥伴、投資人等相信鴻海。

他指出，去年鴻海集團全年合併營收正式跨越新台幣6兆元關卡，達到6兆6219億元，年增10.5%，續創歷史新高。他指出，這些數字，是員工們捲起袖子，在疫情中四處奔波、忍辱負重，扎扎實實，一天一天累積創造出來的成績。

劉揚偉說，他過去3年不斷強調One Foxconn，經過這一段時間的考驗，全體員工展現One Foxconn、團結一致的精神，鴻海富士康就是一個Foxconn Family，去年創新高的營收，就是全體員工Foxconn Family努力達成的結果。

針對業務進展，劉揚偉表示，去年鴻海集團在全球各地繼續開疆闢土，在既有資通訊基礎上，集團BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）以及委託設計製造服務（CDMS，Contract design and manufacturing service）的營運模式，在中國大陸、美洲、東南亞地區持續擴充規模。

展望今年，劉揚偉指出，上述布局將陸續開花結果，此外在3+3（亦即電動車、數位健康、機器人3大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊等3大核心技術）新領域，將會有更多新的客戶加入，鴻海業務會更多元、更忙碌。

劉揚偉說，2月鴻海集團將過49歲生日，經過將近半世紀的努力，集團已經是一家擁有100多萬名員工的國際級企業，Foxconn這塊招牌散布在海內外173個據點，綿密的全球布局，是最堅強的競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，鴻海富士康人的「誠信」、「勤奮」、「敏捷」等共同特質，就是Foxconn Family能團結一心，在全球各地成功開疆闢土的祕訣。

針對營運發展，劉揚偉指出，在迎接鴻海富士康轉型、建立新成長動能的關鍵時刻，鴻海集團要尋找夥伴一起快速開拓市場、一起成長，提出「分享」、「合作」、「共榮」的創新合作模式，讓鴻海富士康能在世界每個角落持續扎根，基業長青，這也會是鴻海邁向未來50年，達到「百年企業」目標的關鍵。（編輯：楊蘭軒）1120115