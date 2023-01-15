中油：興建洲際接收站備援永安 增強南部供氣量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北15日電）中油高雄洲際天然氣接收站遭質疑並無建置必要，中油表示，興建洲際接收站目的在備援永安接收站，增加南部供氣量及供氣安全，場址就位於大林電廠旁邊，可就近供應未來增建燃氣機組的天然氣所需。

中油強調，「並非為了擴大南氣北送，否則何必在北部興建三接？」

中油昨天在高雄舉辦洲際液化天然氣接收站興建地方說明會，部分地方人士質疑洲際接收站並無設置必要。

中油今天發布新聞稿指出，永安接收站對外的輸氣管線已經飽和，若要再增建陸上管線，有其困難性，且永安接收站自1990年啟用至今已經32年，洲際接收站不但有備援永安的作用，站址即位於大林電廠旁邊，可就近供應未來大林電廠增建燃氣機組的天然氣所需。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油表示，以台灣的燃煤及燃氣來說，燃氣產生的二氧化碳僅約為燃煤一半，且燃氣幾乎不會排放硫氧化物及粒狀污染物，目前正值空污季，相信「增氣減煤改善空污」是高雄民眾殷切的期盼。

對於民眾擔心的公共安全問題，中油表示，公司在天然氣接收站興建及管理，已累積近40年經驗，且將公共安全放在第一位，以設備及員工安全為營運最高宗旨；未來將持續與地方民眾溝通，化解疑慮、爭取支持，以維持區域和諧與共榮。（編輯：蘇志宗）1120115