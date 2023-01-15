鴻海嘉年華摸彩 最大獎2名現金500萬、20名100萬

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海今天下午舉行線上嘉年華活動，摸彩總彩金超過去年，現金獎新台幣100萬元共抽出20名，臨時加碼500萬元現金獎2名，總金額創鴻海集團紀錄。

鴻海集團2023年線上嘉年華活動下午透過直播登場，活動以「相信鴻海。BELIEVE鴻海」為主題，主視覺結合集團「3+3」理念，融入電動車及科技感元素。

鴻海透過新聞稿指出，這次嘉年華活動最受矚目的摸彩環節，總彩金超過去年，現金獎100萬元共抽出20名，並臨時加碼500萬元現金獎2名，此外Model B跨界休旅電動車，今年也有10輛加入抽獎名單。

這次活動連線鴻海集團中央及地區總部共5大地區，包含台灣、中國大陸、越南、墨西哥、印度等全球各地員工齊聚共襄盛舉。台北活動主現場與5大地區Call Out連線，進行互動與抽獎戳戳樂，同時鴻海集團6大事業群主管，與員工進行抽「紅包雨」互動遊戲。

中國大陸地區總部在富士康「我是大主播」員工歌手帶領下，串連各地廠區獻唱歌曲齊拜年；印度地區總部動員上百名員工參與，拍出充滿寶萊塢風格的賀歲影片；越南地區總部由事業群主管及員工表演並詮釋當地過農曆新年的風情；即將成立的墨西哥地區總部，也一同參與其中。

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鴻海董事長劉揚偉致詞指出，集團去年合併營收突破新台幣6.6兆元，年增10.5%，連續6年創下新高，他指出，儘管去年有風有雨有挑戰，但鴻海仍以數字成績來說話、用實際行動來打破謠言。

鴻海表示，這次線上嘉年華活動抽獎部分，除了內部直播抽出獎項之外，其餘所有獎項也在當天線下抽出，以集團內部APP通知幸運獲獎員工，只要是鴻海法人單位員工、完成報名且符合資格者，未中獎者也可獲得基本獎1萬6888元。（編輯：蘇志宗）1120115