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美股收高 法人：台股仍應留意春節長假效應

2023/1/16 08:06
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（中央社記者張建中台北16日電）美股13日震盪收高，道瓊工業指數上揚112.64點，那斯達克指數上漲78.06點。法人表示，台股距虎年封關僅剩最後2個交易日，應留意春節長假效應。

銀行股止跌反彈，美股收高。道瓊工業指數13日上漲112.64點，漲幅0.33%；標準普爾500指數上漲15.92點，漲幅0.4%；那斯達克指數上漲78.06點，漲幅0.71%；費城半導體指數上漲11.009點，漲幅0.39%。

國內外產業訊息方面，鴻海董事長劉揚偉表示，去年集團在全球布局，今年將陸續開花結果；在3+3新領域，將會有更多新客戶加入，鴻海今年業務會更多元、更忙碌。

和碩今年規劃資本支出3億至3.5億美元（約新台幣91億至106億元），主要用於東南亞及墨西哥等地的全球擴廠、更新機器設備，預估今年第1季PC產品營收將年減超過10%，車用營收全年將成長雙位數百分比。

晶圓代工廠力積電第1季營運展望保守，預期產能利用率恐降至6成多，季營收將季減15%，第2季營收預期持平表現。

法人表示，台股將於17日虎年封關，僅剩最後2個交易日，由於休市時間長，且市場輪動劇烈，應留意春節長假效應。（編輯：郭無患）1120116

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