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上奇經常性收入成長 2022年每股賺5.55元創新高

2023/1/16 19:00
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（中央社記者吳家豪台北16日電）通路商上奇今天公布2022全年財報，受惠於經常性收入穩健成長，營業利益、稅前淨利及歸屬母公司稅後淨利皆創歷史新高；每股盈餘新台幣5.55元，年增14%，改寫新高。

上奇去年第4季合併營收約13.7億元，年增34%；營業利益1.15億元，年增15%；歸屬母公司稅後淨利8509萬元，年增25%，為歷年單季次高；每股盈餘1.43元，年增20%。

累計2022年全年上奇營業利益約4.3億元，年增4%；稅前淨利4.7億元，年增10%；歸屬母公司稅後淨利約3.2億元，年增15%；稅後淨利率6.1%，為歷史新高；每股盈餘5.55元，年增14%，為歷年最佳表現。

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上奇集團發言人魏茂發透過新聞稿表示，上奇去年第4季經常性收入持續穩健成長雙位數百分比，提升整體獲利；且上游供貨穩定，讓台灣與香港兩地專案與設備能順暢交貨，也貢獻獲利。

展望未來，魏茂發指出，儘管全球景氣成長疲軟，上奇看好的雲端服務與數位印刷均位於產業發展的上升成長趨勢，上奇所建構的雲端服務與數位印刷事業是集團重要成長雙引擎，將持續提升經常性收入，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶，使整體營運表現具可預期性及持續性。（編輯：蘇志宗）1120116

#上奇
#魏茂發
#上奇集團
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