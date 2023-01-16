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市場對中國開放樂觀 亞股多收紅

2023/1/16 19:03
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（中央社香港16日綜合外電報導）在通膨減緩及中國對世界重新開放之際，市場對全球經濟產生樂觀情緒，推動美國股市上週反彈，亞洲股市今天追隨美股漲勢大多收紅。

法新社報導，全球股市去年因通膨飆升及央行升息而受重創後，在這新的一年交易大廳情緒變得更加平靜，對於經濟衰退的恐懼正在減弱，逢低買盤搶進，為股市上漲提供支撐。

中國預計本週將發布自1976年（不包括受疫情重創的2020年）以來最差全年經濟成長率，但中國已擺脫清零政策，並且承諾提振重要行業，增添了2023年股市強勁反彈的希望。

跡象顯示，中國政府在長時間打壓科技業後，目前正放鬆監管。這也提振了市場信心，阿里巴巴及騰訊等市場巨頭也為之振奮。

匯豐（HSBC）首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，中國擺脫近3年的嚴格防疫封控措施，可望提振全球經濟。

他指出：「在西方需求疲軟之際，中國作為全球第二大經濟體，其家庭和投資支出加速增長，將有助為全球貿易奠基。」

東京股市日經225指數下跌1.1%，收25822.32點；香港恆生指數平盤，收21746.72點；上海證券交易所綜合指數揚升1.0%，收3227.59點。

雪梨、首爾、台北、馬尼拉、曼谷、威靈頓及雅加達股市也上揚，新加坡及孟買股市下挫。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1120116

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