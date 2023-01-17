台股虎年封關 盤中14900點震盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）美股16日因馬丁路德金恩（Martin Luther King）紀念日休市，今天是台股農曆虎年封關日，以平低盤開出後，指數狹幅震盪，形成14900點保衛戰，盤中最高來到平盤之上的14937.64點。

11時左右，加權指數來到14919.78點，小跌7.23點，成交值新台幣762.25億元，8大類股漲跌互見，機電類股下跌，金融股由黑翻紅。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股今天盤中狹幅震盪，收盤以小漲小跌機率較高，建議從長線角度思考，持股約6至7成，選股可留意半導體、電動車、車用電池、綠能相關股票。

黃文清指出，農曆年長假期間國際股市持續交易，因此假前出現觀望氣氛，美股財報的變化也是不確定因素。

台積電日前法人說明會公布，單季每股盈餘11.41元，優於預期，但因終端市場需求疲弱及客戶持續去化庫存，預期今年第1季營收約167億至175億美元，以中間值171億美元計算，將季減約14.2%。

台積電1月截至16日，股價已上漲逾1成，今天盤中一度下跌5.5元至499.5元。

光學鏡頭廠大立光日前在法人說明會釋出手機市場需求惡化，庫存嚴重，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀的訊息，股價經過一波跌勢；今天盤中來到2090元，上漲40元。

鴻海盤中則在平盤98.1元之上游走，變化不大。（編輯：楊蘭軒）1120117