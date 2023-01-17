更多編輯台推薦新聞：
北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

研調：筆電供應鏈轉移 今年越南出貨比重上看1成

2023/1/17 15:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）市場研究機構TrendForce今天表示，地緣政治升溫，促使筆電大廠重新布局供應鏈，由於越南具備從中國就近運輸物料的便利性與勞動人口紅利，吸引品牌及代工廠進駐，預估2023年全年自越南出貨的筆電占比將達10%。

集邦科技（TrendForce）發布研究報告指出，2022年受全球政經局勢拖累，需求快速反轉，全球筆記型電腦出貨量逐季衰退，統計全年約1.86億台，年減24.5%；2023年全球政經情勢仍不明，預估全球筆電出貨為1.71億台，年減約7.8%。

受限於市場需求欲振乏力，TrendForce分析，2022年第4季的傳統週期性動能未能發酵，消費者可支配所得在高度承壓下，即便筆電品牌在北美及中國雙雙祭出促銷價，銷售結果仍不如預期，預計終端庫存去化將延長至今年第2季，進一步影響通路下單更保守及謹慎。

此外，2023農曆春節較往年提前，筆電品牌預期春節後中國疫情恐成一大變數，除了需求前景低迷，也擔憂零組件供給再次出現問題影響出貨，因此品牌選擇拉抬熱賣機種庫存，挪移部分訂單提前至2022年底出貨，TrendForce預估今年第1季筆電出貨量將季減9.5%至3510萬台，創下10年來同期新低。

TrendForce表示，美中摩擦依舊，連帶使地緣政治升溫，近幾年大廠考量重新布局供應鏈策略，其中以美系品牌最積極，因規模較大而擁有供應商話語權。基於後續局勢的戰略考量，未來筆電在中國以外的生產布局，可能分化成兩種模式。

首先，代工廠為因應美系客戶需求，目前仁寶、緯創及富士康均已開始積極推進越南廠區的生產規劃，其中以商務機種為強項的品牌，今年預計將越南出貨占比拉抬至20%，2027年後可能僅剩20%至30%出貨比重留在中國廠區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以自家晶片成功再創品牌影響力的美系品牌，早已選定落腳越南，從耳機、手機至筆電建立品牌完整的產品聚落為目標，預估2023年其筆電於越南出貨比重將達該品牌的10%。

TrendForce指出，另一家美系品牌以就近消費市場為主要訴求，貼近具有相當規模的消費經濟體，2023年除了提升墨西哥廠區生產量，直接服務北美市場之外，也積極尋找印度當地合作夥伴，透過在地生產銷售的模式，享有減免稅額優待，將大幅度提升產品定價優勢。（編輯：楊蘭軒）1120117

#TrendForce
#越南
#中國
TrendForce
研調：2022全球電視出貨年減3.9% 創近10年新低手機產量連6季衰退 研調：最快明年第2季回暖
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族