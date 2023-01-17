台股兔年開紅盤動向 關注聯準會升息與法說會

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（中央社記者潘智義台北17日電）今天是農曆虎年封關日，收在14900點之上，虎年一共下跌2741.47點，跌幅達15.51%，展望兔年，法人認為，除年假間美股表現外，美聯準會2月升息及台股法說都是關鍵。

加權指數終場收在14932.93點，小漲5.92點，漲幅0.04%，成交值縮至新台幣1506.34億元，8大類股僅機電、泥窯收黑。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，美聯準會（Fed）即將在2月初開會，市場預期升息1碼，但聯準會利率會議前適逢農曆春節後開紅盤，恐需待聯準會利率決策後盤勢才易明朗，接下來又遇到台股法說會，又將面臨新的影響。

黃國偉指出，台股今天收小紅，凸顯長假前觀望效應，基本上未改變前幾天台股區間盤整走勢，目前指數既未過萬五，更沒碰觸前高15152點，因收在5日均線14833點之上，盤勢仍然樂觀。

他說，農曆春節假期間美股陸續公布財報，若假期間美股大漲，台股年後開紅盤有機會挑戰高點，若美股重挫，台股也可能連動。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，雖然年假期間美股企業陸續公布財報，並不須過度擔心美國經濟衰退，因為從美國10年期公債殖利率、2年期公債殖利率倒掛引發的經濟衰退疑慮並不正確，主因美公債殖利率倒掛是採取名目利率，若以實質利率來看，要擔心美國經濟衰退言之過早。（編輯：張均懋）1120117