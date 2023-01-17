統一超布局離島倉儲物流 澎湖轉運中心啟用

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（中央社記者江明晏台北17日電）統一超商今天宣布，投資金額達1億元的離島首座全溫層轉運中心「PCSC澎湖轉運中心」落成啟用，除了提升澎湖地區倉儲物流支援服務，也創造就業機會、培育在地物流人才。

7-ELEVEN深入離島地區展店，為因應集團發展，滿足日益擴增的物流需求，統一超商今天發布新聞稿宣布，自2022年4月起著手於澎湖龍門尖山港區「PCSC澎湖轉運中心」的建廠規劃，並於今天上午10時舉辦竣工啟用典禮，這也是7-ELEVEN離島首座全溫層轉運中心正式啟用。

統一超表示，期望透過資源整合，進一步提升物流效率與服務品質，使離島消費者能迅速、安全地取得商品，而轉運中心設置後，將是離島物流系統的再升級，除了創造就業機會外，更持續培育在地物流產業人才。

統一超表示，澎湖地區現有超過30間7-ELEVEN門市，以及康是美、星巴克、黑貓宅急便等品牌，提供當地居民多元生活、藥妝及寄取件包裹服務，在旅遊、颱風季節滿足居民物資採買、旅客資源補給需求。離島地區貨物進出以空運和海運為主，尤其以海運為大宗，看好澎湖地區倉儲物流發展潛力，統一超商投資興建「PCSC澎湖轉運中心」，於2022年年底完工，總投資額達新台幣一億元，樓地板面積489坪，架構統一超商在離島的首座轉運中心。

統一超指出，「PCSC澎湖轉運中心」由集團內物流與關聯事業等5家公司進駐，包含統一速達 （宅配）、捷盟行銷 （常溫物流）、統昶行銷 （低溫物流）、大智通文化行銷 （EC物流）、捷盛運輸 （多溫層配送），整體區域規劃為轉運倉儲區、冷凍庫、冷藏庫、理貨裝卸區等，各物流公司將透過供應鏈整合、運能統籌調度等，達到物流系統協同合作目的，提供全溫層物流解決方案。

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鑒於離島物流運作與海象及氣候密切相關，統一超表示，過去各關聯事業倉儲空間有限，全新「PCSC澎湖轉運中心」特別設置冷藏和冷凍暫存專區，可於春節繁盛期、連續假期，甚至遇船班停航時，將商品暫存在廠區，作為澎湖地區7-ELEVEN門市倉儲延伸，更為將來展店預作布局。

此外，統一超商也活用通路特性落實節能減碳，廠區設計環場道路、出入口緩坡、強化建物綠化，有效降低車輛迴轉問題，進而減少事故發生，也兼顧減少CO2和噪音排放，未來也將設置太陽能板，做為離島節電創能基地，符合低碳營運趨勢。（編輯：翟思嘉）1120117