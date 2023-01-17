東陽出售重慶大江渝強55%股權 損失逾4000萬元
2023/1/17 18:22
（中央社記者鍾榮峰台北17日電）汽車零配件廠東陽今天傍晚發布重大訊息表示，考量集團營運政策，子公司出售中國大陸重慶大江渝強塑料製品55%股權，交易金額人民幣7226萬2700元（約合新台幣3.26億元）。
東陽指出，重慶大江渝強塑料製品主要生產及銷售各種機動車輛配套塑料製品，預估此次處分損失約142.3萬美元（約合新台幣4304萬元）。
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東陽表示，此次處分依財務報表，參酌業務經營、盈餘、帳面淨值及未來展望等因素，另聘請獨立專家就價格合理性及對東陽股東權益影響出具意見書，綜合評估後，雙方議價達成。
根據東陽去年12月法人說明會資料，東陽透過子公司原間接持有重慶大江渝強55%股權，重慶大江渝強主要生產原廠委託製造（OEM）塑件，2021年營業額約新台幣282萬元。法人指出，重慶大江渝強主要客戶為長安鈴木、長安汽車、成都豐田、東風小康等。（編輯：張均懋）1120117
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