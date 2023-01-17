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央行升息企業發債意願降 2022年公募規模創3年新低

2023/1/17 21:27
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（中央社記者謝方娪台北17日電）受央行升息及台積電減少發債影響，2022年公開發行公司公募規模僅新台幣7662.38億元，年減27.03%；不過因防疫險風暴，金控大規模增資子產險，帶動2022年私募規模達1678.61億元，年增近1.66倍。

金管會今天公布2022年度公開發行公司公募及私募有價證券概況。

2022年度公發公司辦理公募申報生效案件總計355件、年減15.88%；公募金額7662.38億元、年減27.03%，創近3年新低。

公發公司辦理私募案件共114件、年增8.57%，私募金額1678.61億元、年增近1.66倍，則創近3年新高，公募及私募情況明顯呈兩樣情。

金管會證期局副局長張子敏分析，主要是央行升息、利率拉高，企業發債意願下降，加上台積電減少發債，導致公發公司2022年公募規模下降。

另一方面，因2022年防疫險風暴，金控大規模注資子產險，帶動2022年規模達百億以上大型私募案件增加，推升公發公司2022年私募規模。

證期局資料顯示，2022年度公發公司辦理國內募集金額占總募集金額達91.83%，海外募集金額占總募集金額僅8.17%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

以用途別觀察，2022年度公發公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途以償還債款達4成最大宗，其次為擴充廠房設備、占比近3成，第三是充實營運資金、占比26.18%。（編輯：潘羿菁）1120117

#金管會證期局
#央行
#張子敏
張子敏
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