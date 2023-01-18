英業達摸彩總獎金逾6千萬 今年更多新產品新客戶

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（中央社記者吳家豪台北18日電）代工廠英業達2023年旺年會17日以新春高階主管會議方式舉行，集結全球廠區的拜年及高階主管致詞影片，向全體員工祝賀新年；英業達董事長卓桐華說，今年會有更多新產品與新客戶，在墨西哥和捷克也會有新廠運作，支持公司繼續成長。

英業達今天發布新聞稿指出，這次新春高階主管會議最受矚目的摸彩環節，最大獎為現金獎20萬元，英業達集團會長葉國一及卓桐華臨時加碼50萬元現金獎，並宣布每名員工加發1萬元現金，總獎金逾6000萬元，同時也發給每人4000元預算，由部門各自辦理聚餐，犒賞員工過去1年來的辛勞。

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卓桐華說，過去幾年在5G、電動車與健康照護這3個重要方向上，英業達取得很好的成果，在去年也成立新事業群，整合資源、加速發展。今年英業達會有更多新的產品、新的客戶，墨西哥廠及捷克廠也會有新廠運作，這些都是支持英業達繼續成長的動能。

卓桐華並感謝員工過去3年來在疫情下的付出，以「直面挑戰、躬身入局」的精神，讓英業達能繼續往前邁進。（編輯：郭無患）1120118